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Шакисин Алексей Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шакисин
Имя
Алексей
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
8115. ШАКИСИН, АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ, 47 л. Гр. Нолинск. у., Марковск. в., д. Овечкина; - Н. С. 7 уч. Нолинск. у. Кража, лиш. св. 2½ г. Исп. 18 дек. 919.

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