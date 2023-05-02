Давыденко Павел Корнеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Давыденко
- Имя
- Павел
- Отчество
- Корнеев
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46395. ДАВЫДЕНКО(ВЪ), ПАВЕЛЪ КОРнѣевъ. К. Нерчин. у., Оловск. в., с. Ново-Оловскаго, 34 л.; — М. С. 9 уч. Читин. О. С., 169 и 7 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Іюня 905.
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