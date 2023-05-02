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Бородина Анастасия Дмитриева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бородина
Имя
Анастасия
Отчество
Дмитриева
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
130267. БОРОДИНА, АНАСТАСІЯ ДМИТріева. К. Михайлов. у., Токаревск. в., с. Ходяинова, 54 л., рд. въ г. Москвѣ; — М. С. Бутырск. уч. г. Москвы 7 Окт. 909, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 24, счит. ср. съ 7 Окт. 909.

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