Ширяев Зотей Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ширяев
- Имя
- Зотей
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 365
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12107. ШИРЯЕВ, ЗОТЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 29 л. Гр. Бирск. у., Ст.-Петровск. в., с. Силантьева; — Н. С. 13 уч. Бнрск. у. Должн. прест., лиш. св. 3 г., с лиш. пр. навседа. Исп. 16 нояб. 920.
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