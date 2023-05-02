Дорошкин Феофан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорошкин Феофан Петрович

Дорошкин Феофан Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дорошкин
Имя
Феофан
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
17 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4072. ДОРОШКИН ФЕОФАН ПЕТРОВИЧ, 21 г., Демидовск. у., Луговск. в., д. Ивановой. Н. С. 1 уч. Демидовск. у. Ст. 206 лиш. св. 11 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 17 янв. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.