Дорошкин Феофан Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дорошкин
- Имя
- Феофан
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4072. ДОРОШКИН ФЕОФАН ПЕТРОВИЧ, 21 г., Демидовск. у., Луговск. в., д. Ивановой. Н. С. 1 уч. Демидовск. у. Ст. 206 лиш. св. 11 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 17 янв. 923.
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