Глазунов Ермолай Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазунов Ермолай Сергеев

Глазунов Ермолай Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глазунов
Имя
Ермолай
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
46070. ГЛАЗУНОВЪ, ЕРМОЛАЙ СЕРГѢЕВЪ. К. Аткарск. у., Березовск. в., д. Коптевки, 26 л.; — У. Чл. Саратов. О. С., по Аткар. у., 170¹ и 1 п. 171 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 27 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close