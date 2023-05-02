Аксенов Александр Авксентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аксенов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Авксентьевич
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 312. Аксенов Александр Авксентьевич, 37 л., Новгородск. у., Любанск. в. Н. С. 4 уч. Новгородск. у., Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 5 мар. 926.
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