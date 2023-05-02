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Серебров Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серебров
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
13 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 317
Источник
Скан
Оригинальная запись
11727. Серебров Александр Васильевич, 20 л., Тверск. г., Вышне-Волоцк. у. и в., д. Гирино. Н. С. 3 р. Вышне-Волоцк. у. Ст. 143, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 13 янв. 926.

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