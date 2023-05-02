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Богоутдинов Загредин Богоутдинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богоутдинов
Имя
Загредин
Отчество
Богоутдинович
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
2193. Богоутдинов Загредин Богоутдинович, 28 л., Челябинск. окр., Елканск. р., д. Абултиновой. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 1 ч. 86, 180 п. п. "в", "ж", лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 6 сент. 926.

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