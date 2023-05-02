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Корнилович Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корнилович
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
09 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6556. КОРНИЛОВИЧ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 27 л., Лепельск. у., Ушачск. в. и м., Новгородск. Губсуд, Ст. 95, лиш. св. 6 л. 8 м., Исп. 9 июля 923.

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