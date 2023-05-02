Корнилович Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корнилович
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6556. КОРНИЛОВИЧ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 27 л., Лепельск. у., Ушачск. в. и м., Новгородск. Губсуд, Ст. 95, лиш. св. 6 л. 8 м., Исп. 9 июля 923.
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