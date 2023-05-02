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Умбрас Казимир Христофоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Умбрас
Имя
Казимир
Отчество
Христофоров
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
Источник
Скан
Оригинальная запись
140319. УМБРАСЪ, КАЗИМІРЪ ХРИСТОФОРОВЪ. К. Новоалександров. у., Салокск. в., 40 л.; — Ревельск. О. С. 28 Авг. 909, 16, 169, 5 п. 170 и 1 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 13 Окт. 909. | 908 27398 172 М.

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