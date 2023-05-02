Умбрас Казимир Христофоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Умбрас
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Христофоров
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140319. УМБРАСЪ, КАЗИМІРЪ ХРИСТОФОРОВЪ. К. Новоалександров. у., Салокск. в., 40 л.; — Ревельск. О. С. 28 Авг. 909, 16, 169, 5 п. 170 и 1 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 13 Окт. 909. | 908 27398 172 М.
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