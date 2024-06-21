Тимошин Семен Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимошин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139933. ТИМОШИНЪ, СЕМЕНЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Карачев. у., Хотимьск. в., д. Крутой, 20 л.; — Г. С. г. Карачева 28 Апр. 909, 14, 169 у 2 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 15 Мая 909.
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