Токарев Семен Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Токарев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 29 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140027. ТОКАРЕВЪ, СЕМЕНЪ ИВАНОВЪ. К. изъ сс.-пос. Балаганск. у., Малышевск. в., с. Усть-Осинскаго, 45 л.; — М. С. 1 уч. Балаганск. у., 170 М., тюр. 8 м. Исп. 29 Авг. 909. | 904 18541 1643 У. | 93 г. Орловск. О. С. за грабежъ
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