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Чеберак Кондратий Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чеберак
Имя
Кондратий
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
Источник
Скан
Оригинальная запись
141077. ЧЕБЕРАКЪ, КОНДРАТІЙ АНДРЕЕВЪ. К. Влодав. у., гм. и д. Вырыки, 23 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Капленосы; — М. С. г. Влодавы 5 Нояб 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 5 Нояб. 909. | 906 82446 169 М.

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