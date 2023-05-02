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Пасынкова Дарья Тимофеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пасынкова
Имя
Дарья
Отчество
Тимофеевна
Дата исполнения приговора
13 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
7494 ПАСЫНКОВА ДАРЬЯ ТИМОФЕЕВНА, 42 л.,Краснококшайск к., Моркинск. в , д. Сердыж. Н. С. 5 уч. Краснококшайск. к. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 13 июля 923.

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