Полетаев Степан Поликарпович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полетаев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Поликарпович
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 282
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10430. Полетаев Степан Поликарпович, 35 л., Троицк. окр. и р., с. Осиповки. Уральск. Облсуд. Ст. 3 ч. 179, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 19 февр. 926.
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