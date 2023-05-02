Малисманов Хаим Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малисманов
- Имя
- Хаим
- Отчество
- Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33410. МАЛИСМАНОВЪ, ХАИМЪ ЛЕЙбовъ. сс.-п. Баргузинск. у., Читканск. в., с. Уринскаго, 39 л., рд. Новоградволын. у., въ м. Корцѣ; — Иркутск. О. С. (нъ 3 р.), 134, 135 и 1647 У. и § Ѵ ст. 438 У. о сс., зав. рцб. 2 г. Исп. 2 Марта 905. Симъ приг. поглощ. приг. сего С. отъ 24 Февр. 905. | 89 14518 1647 У.
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