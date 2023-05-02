Цитовский Самуил Зальманович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цитовский
- Имя
- Самуил
- Отчество
- Зальманович
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 338
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11721. ЦИТОВСКИЙ САМУИЛ ЗАЛЬМАНОВИЧ, 50 л., Черниговск. г., г. Глухова. Ленинградск. Губсуд. Ст. 2 ч. 114, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 10/ІІ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.