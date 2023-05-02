Андреев Иван Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129490. андреевъ, иванъ Сергѣевъ. Мщ. г. Звенигорода, 17 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. О. С., 4 п. 134, 133, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 4 м. Исп. 28 Мая 909. | 907 10030 172 М. | 906 40990 169 М. | 906 40991 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.