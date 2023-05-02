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Дурягин Федор Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дурягин
Имя
Федор
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
13 август ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
14755. ДУРЯГИН, ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ, 23 л. Гр. Никольск. у., Павинск. в., д. Шубиной; — Н. С. 13 уч. Никольск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 13 авг. 929.

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