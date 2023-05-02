Лопатин Федор Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лопатин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 233
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8233. ЛОПАТИН ФЕДОР ГАВРИЛОВИЧ, 42 л., Сретенск. у., Копунск. ст. Забайкальск. Губсуд. Ст. 144, лиш. св. 1 г. Исп. 20 июля 923.
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