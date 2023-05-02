Войтас Антон Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Войтас
- Имя
- Антон
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45813. ВОЙТАСЪ, АНТОНЪ АНТОНОВЪ. К. Сѣрадзск. у., гм. Менка, д. Руда, 40 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Восняки; — Гм. С. 1 окр. Сѣрадзск. у., 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 19 Мая 905.
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