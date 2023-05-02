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Прохоров Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прохоров
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
22 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
27954. ПРОХОРОВ, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 21 г. Гр. Волоколамск. у., Мещеренск. в., д. Скрибиной; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Труддезерт., лиш. св. 5 л., с зач. 15 д. пр. з. Исп. 22 нояб. 920.

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