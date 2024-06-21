Зубов Александр Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зубов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146288. ЗУБОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ НИКИтинъ. К. Белебеев. у., Усень-Ивановск. в., с. Вѣровки, 11л.; — Г. С. 1 уч. г. Златоуста 10 Окт. 909, 6, 11 и 169 М., по сов. съ 4 приг. Г. С. 1 уч. г. Златоуста отъ 10 Окт. 909 г. (169 М. — подъ отвѣтств. надз. родит.), исправ. колон. до 18 л. Исп. 26 Окт. 909. | 27 Апр. 909 г. Г. С. за кражу — отв. надз.
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