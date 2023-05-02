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Харабров Севастьян Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харабров
Имя
Севастьян
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
08 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 341
Источник
Скан
Оригинальная запись
99655. ХАРАБРОВЪ, СЕВАСТЬЯНЪ АНтоновъ, 41 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Балашов. у., Рѣпьевск. в., д. Бѣлыхъ Ключей, рд. т. же у., Зубрекловск. в., въ д. Зыбинѣ; — Саратов. О. С., 3 Іюня 911, 1606 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 8 Іюля 911. | 906 93335 269¹ У. | 902 36918 169 М.

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