Лихогуб Максим Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лихогуб
- Имя
- Максим
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 291
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88291. ЛИХОГУБЪ, МАКСИМЪ СТЕПАновъ. К. Грайворон. у., Борисовск. в. п сл., 17 л.; — Курск. О. С., 9.7, 1606, 2 ч. 1607, 3 ч. 1609 и 3 ч. 1610 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 10 Нояб. 907.
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