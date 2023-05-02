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Черников Иван Кириллов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черников
Имя
Иван
Отчество
Кириллов
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
Источник
Скан
Оригинальная запись
141168. ЧЕРНИКОВЪ, ИВАНЪ КИРИЛЛОВЪ. Ряд. изъ к. Малоархангельск. у., в. и с. Жерновца, 26 л.; — Винницк. О. С. 7 Окт. 909, 2 п. 134, 135 и 2 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 5 Нояб. 909.

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