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Павлов Яков Прокопьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Яков
Отчество
Прокопьевич
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7374. ПАВЛОВ ЯКОВ ПРОКОПЬЕВИЧ, 17 л., Белебеевск. у., Чермасанск. в. и с. Томск. Губсуд. Ст. 143, лиш св. 2 г. 8 м. Исп. 31 дек. 923.

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