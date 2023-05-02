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Ломов Кирилл Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ломов
Имя
Кирилл
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
13 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8222. ЛОМОВ КИРИЛЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 73 л., г. Благовещенска. Амурск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. 3, 142, лиш. св. 2 г. 8 м. 28 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 13 июля 923.

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