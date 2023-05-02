Гребнев Петр Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гребнев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1814. Гребнев Петр Сергеевич, 23 л., Канск. окр., Рыбинск. р. и с. Сибирск. Крайсуд. Ст. 180 п. ж», лиш. св. 8 л., П. в. з. с. 3/ХІІ—26.
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