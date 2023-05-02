Умарканов Темиргали Умарканович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Умарканов
- Имя
- Темиргали
- Отчество
- Умарканович
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 286
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9902. УМАРКАНОВ ТЕМИРГАЛИ УМАРКА НСВИЧ, 23 л., Семипалатинск. г., Каркаралинск. у., Менгдеш. в. Н. С. 7 р. Каркаралинск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. 10 м. П. в. з. с. 15/Ѵ—26.
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