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Тишин Алексей Ермолаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тишин
Имя
Алексей
Отчество
Ермолаевич
Дата исполнения приговора
30 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 343
Источник
Скан
Оригинальная запись
12677. Тишин Алексей Ермолаевич, 24 л., Зарайск. у., Безпятовск. в., д. Соловкина. Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 86, 180 п. "б", 1 ч. 183, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 30 июня 926.

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