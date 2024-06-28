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Деркач Александр Самуилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Деркач
Имя
Александр
Отчество
Самуилов
Дата исполнения приговора
16 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
46454. ДЕРКАЧЪ, АЛЕКСАНДРЪ САМУИловъ. К. Ровен. у., Домбровицк. в., д. Орвяницы, 25 л.; — М. С. 5 уч. Ровен. окр., 169 и 171 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 16 Мая 905.

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