Орлова Евдокия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова Евдокия Савельевна

Орлова Евдокия Савельевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Орлова
Имя
Евдокия
Отчество
Савельевна
Дата исполнения приговора
24 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7244. ОРЛОВА ЕВДОКИЯ САВЕЛЬЕВНА, 29 л., Бельск. у., Комаровск, в., д. Скерино. Н. С. 1 уч. Бельск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 24 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.