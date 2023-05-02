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Лысов Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лысов
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6281. ЛЫСОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 24 л., Владимирск. у., Андреевск. в. Н. С. 4 уч. Владимирск. у. Ст. 150, лиш. св. 1½ г. П. В. З. С. 10/ѴІ—24.

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