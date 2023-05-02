Лысов Павел Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лысов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6281. ЛЫСОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 24 л., Владимирск. у., Андреевск. в. Н. С. 4 уч. Владимирск. у. Ст. 150, лиш. св. 1½ г. П. В. З. С. 10/ѴІ—24.
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