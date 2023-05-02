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Маринкин Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маринкин
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 июль 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
5176. МАРИНКИН, ПЕТР ИВАНОВИЧ, 44 л. Гр. Армавирск. отд., с. Успепского;—Р. В. Т. Владикавказск. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 5 л. Исп. 5 июля 921.

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