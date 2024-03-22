— Федор Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Федор
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132544. ЕФИМОВЪ, ФЕДОРЪ (безъ фам.). К. Ядринск. у., Млло-Яушевск. в., д. Ой-Касы-Яуша, 21 г.; — У. Чл. О. С. по Ядринск. у. 4 Окт. 909, 1 п. 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 9 м. Исп. 4 Окт. 909.
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