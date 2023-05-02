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Букин Алексей Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Букин
Имя
Алексей
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
877. Букин Алексей Александрович, 32 л., Плавск. у., Липецк. р. Н. С. Сергиевск. р. Тульскг. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 11/Х—26.

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