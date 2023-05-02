Баранов Семен Борисович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Борисович
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1760. БАРАНОВ СЕМЕН БОРИСОВИЧ, 20 л., Боровичск. у., Ревенск. в., с. Ровно. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 184, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 26 июля 924.
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