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Желубков Егор Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Желубков
Имя
Егор
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
23798. ЖЕЛУБКОВ, ЕГОР ИГНАТЬЕВИЧ, 32 л. Гр. Усольск. у., Ленвинск. в.; — Н. С. 4 уч. Усольск. у. Халатн. отн. к. службе, лиш. св. 1 г., по амн. от нак. освоб.

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