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Воронин Семен Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воронин
Имя
Семен
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
13922. ВОРОНИН, СЕМЕН ГЕОРГИЕВИЧ, 51 г. Гр. г. Петрограда; — Р. В. Т. Балтийско-Мариинск. обл. водтрана. Должн. прест., расстрел, лиш. св. 5 л. Исп. 16 окт. 920.

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