Ярцев Алексей Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ярцев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 28 январь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4846. ЯРЦЕВ, АЛЕКСЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 26 л. Гр. Невельск. у., Станицк. в., д. Калинилинца;— Р. В. Т. Т. Октябрьск. ж. д. Хищение, лиш. св. 5 л. Исп. 28 янв. 922.
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