Беляев Иван Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беляев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1084. Беляев Иван Андреев., 19 л., Самарск. г., г. Пугачева. Н. С. Д. к. г. Самары. Ст. ст. 17, 162 п. "в", л. с. 7 м. 13 мая 927.
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