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Беляев Иван Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беляев
Имя
Иван
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
13 май 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
1084. Беляев Иван Андреев., 19 л., Самарск. г., г. Пугачева. Н. С. Д. к. г. Самары. Ст. ст. 17, 162 п. "в", л. с. 7 м. 13 мая 927.

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