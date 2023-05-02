Ковалевский Героним Фаддеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалевский
- Имя
- Героним
- Отчество
- Фаддеев
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47502. КОВАЛЕВСКІЙ, ГЕРОНИМЪ ФАДдѣевъ. К. Диснен. у., Прозоровск. в., 20 л.; — Митавск. О. С., 134, 135, 140, 1651 и 2 п. 1663 У., тюр. 4 м. Исп. 5 Мая 905.
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