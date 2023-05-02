Михнович Елена Осиповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михнович
- Имя
- Елена
- Отчество
- Осиповна
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5578. МИХНОВИЧ, ЕЛЕНА ОСИПОВНА, 20 л. Гр. бывш. Виленск. г., Свенцянск. у., Александровск. в., д. Костивич;—Н. С. Московско-Заставск. р. 1 отд. б. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 2 июля 921.
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