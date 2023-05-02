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Михнович Елена Осиповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михнович
Имя
Елена
Отчество
Осиповна
Дата исполнения приговора
02 июль 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 163
Источник
Скан
Оригинальная запись
5578. МИХНОВИЧ, ЕЛЕНА ОСИПОВНА, 20 л. Гр. бывш. Виленск. г., Свенцянск. у., Александровск. в., д. Костивич;—Н. С. Московско-Заставск. р. 1 отд. б. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 2 июля 921.

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