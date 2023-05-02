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Белогубец Карп Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белогубец
Имя
Карп
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
17 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
894. БЕЛОГУБЕЦ КАРП ТИМОФЕЕВИЧ, 22 л., Харьковск. г., б. Лебединск. у., Истепенск. в., с. Гринцево. В. г. 12 Сибирск. стр. корп. Ст. ст. 180 п. «е», 208 ч. 3, лиш. св. 2 г. Исп. 17 авг. 923.

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