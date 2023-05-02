Меттус Эдуард Гансов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Меттус
- Имя
- Эдуард
- Отчество
- Гансов
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 316
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39087. МЕТТУСЪ, ЭДУАРД ГАНСОВЪ, 15 л. К. Феллин, у., Эйзекюльск. в., рд. въ г. Феллинѣ; — Рижск. О. С., 27 Янв. 911, 140, 152 и 1657 У., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. Перн.- Феллин. окр. отъ 19 Нояб. 910 г. (11 и 169 М., испр. колон. или тюр. (ос. пом.) 1 х/2 м.) и приг. Рижск. О. С. отъ 23 Сент. 910 г. (140, 13 и 1647 У., тюр. 4 м.), тюр. 6 м. Исп. 8 Марта 911.
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