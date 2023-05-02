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Хальвит Дора Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хальвит
Имя
Дора
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
01 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
20152. ХАЛЬВИТ, ДОРА СТЕПАНОВНА, 22 л. Рд. в Брест-Литовск. у., Миденск. в., д. Дуричи; — Н. С. Александровск. уч. г. Москвы. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 1 июля 920.

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