Хальвит Дора Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хальвит
- Имя
- Дора
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- 01 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 233
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20152. ХАЛЬВИТ, ДОРА СТЕПАНОВНА, 22 л. Рд. в Брест-Литовск. у., Миденск. в., д. Дуричи; — Н. С. Александровск. уч. г. Москвы. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 1 июля 920.
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