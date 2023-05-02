Елсуков Василий Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Елсуков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2991. ЕЛСУКОВ ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВИЧ, 30 л., Халтуринск. у., Березовск. в., д. Баранцы. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 180 п. "ж", 2 ч. 184, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 16/ХІІ—26.
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