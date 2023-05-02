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Колесникова Надежда Александровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колесникова
Имя
Надежда
Отчество
Александровна
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
4747. КОЛЕСНИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, 28 л., г. Самары. Н. С. 1 уч. Н. -Новгорода. Ст. 180, лиш. св. 1½ г. Исп. 23 ноября 923.

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